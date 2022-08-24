الخشت: تعيين 31 قيادة جديدة فى 10 كليات بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عددًا من القرارات بتكليف 31 قيادة جامعية جديدة شملت رؤساء أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية، في 10 كليات هي : الطب البشري، والصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، وطب الفم والأسنان، والعلوم، والهندسة، والزراعة، والدراسات الأفريقية العليا، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والمعهد القومي لعلوم الليزر.

وحدد الدكتور الخشت للقيادات الجديدة عددا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة تتصدرها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وفق استراتيجية الجامعة 2021- 2025. ووجه رئيس الجامعة بضرورة العمل بروح الفريق والعمل على مواكبة تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة لجامعة القاهرة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات المرموقة عالميا.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتورة دينا أبو حسين وكيلا لشئون المجتمع والبيئة بكلية الصيدلة، والدكتور عصام على أمين عبد الصمد وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتور هيثم محمد محمد محمود وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب البيطرى، والدكتور زكريا رجب عبد المجيد وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتورة سحر أحمد على فضل الله وكيلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم.

وشملت القرارات تعيين عدد من رؤساء مجالس الأقسام بالكليات حيث تم في كلية الزراعة تعيين الدكتور ممدوح عمر عبد السميع فايد رئيسا لمجلس قسم الإنتاج الحيواني ، والدكتور حمدي عبد الصمد حسن الشبراوى رئيسا لمجلس قسم الحشرات الاقتصادية، والدكتورة منى السيد محمد شلبي رئيسة لمجلس قسم الحيوان والنيماتولوجيا، والدكتورة شاهيناز أحمد حلمى محمد رئيسا لمجلس قسم الصناعات الغذائية، والدكتور محمد سامر محسن فؤاد رئيسا لمجلس قسم الهندسة الزراعية، والدكتور صلاح الدين سيد محمد العسال رئيسا لمجلس قسم الوراثة، والدكتورة عفاف محمود السيد حبيب رئيسا لمجلس قسم بساتين الزينة، وفى كلية التمريض تم تعيين الدكتورة منى طلعت محمد النادي رئيسا لمجلس قسم تمريض الصحة النفسية، والدكتورة هبه مجدى حمد شرع رئيساً لمجلس قسم تمريض صحة المجتمع.

كما تضمنت القرارات تعيين عدد من مديرى المراكز شملت الدكتور شريف توفيق صادق مبارك مديراً لمركز أبحاث رعاية الحيوان والدواجن بكلية الطب البيطري، والدكتور خالد أحمد عبده حسانين مديراً لمركز الدراسات الاقتصادية الزراعية بكلية الزراعة، والدكتور على أمين على اللبودي مديرا لمركز تعليم اللغات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقيا العليا، والدكتورة نادية جلال عبداللطيف محمد مديراً لمركز طب الأسنان للتعليم المستمر والتدريب بكلية طب الأسنان، والدكتور عمرو أسامة محمد عبدالمنعم عزب مديراً لوحدة التشخيص الطبى التصويرى والأشعة التداخلية بكلية الطب، والدكتورة شيرين صلاح الدين محمد غالب مديراً لوحدة الخدمات الطبية الشرعية بكلية الطب، والدكتور كريم محمد فوزى السيد مديراً لوحدة بحوث مستلزمات وأجهزة طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور هانى المكاوى المكاوى إبراهيم مديراً لوحدة بنك العيون بكلية الطب، والدكتورة هديل جمال الدين عبدالمنعم السيد مديراً لوحدة تشخيص وعلاج الكبد البلهارسى بكلية الطب، والدكتورة إيناس محمد على محمد رزق تجديد قيام بأعمال مدير مركز التجارب البيولوجية والجراحة التجريبية بكلية الطب، والدكتورة مها رفيع حسن أبو عيطة تجديد قيامها بأعمال مدير مركز الليزر الطبي بالمعهد القومى لعلوم الليزر، والدكتور طارق إبراهيم نصر الدين تجديد قيامه بأعمال مدير مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة، والدكتورة رانيا السيد حسين عبدالرحمن قائما بأعمال مدير وحدة الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزئية بكلية الطب، والدكتور عبد المؤمن أسامة احمد محجوب نائب مدير مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة، والدكتورة رشا راضى محمد محمد نائباً لمدير وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب، والدكتورة سارة أكرم حسن عبده عزام نائباً لمدير وحدة بنك العيون بكلية الطب، والدكتورة رضوى مروان عبدالحليم على نائباً لمدير وحدة طب الجينات بكلية الطب.