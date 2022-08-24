الجيزة تطور 86 شارعا فى بولاق الدكرور وبدء تغيير شبكات الصرف الصحى

كتب سيد الخلفاوى

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اجتماعا موسعا لمتابعه نسب التنفيذ بمشروعات تطوير المناطق الغير مخططه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعه المشروعات الجاري تنفيذها ومدي الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتذليل كافة العقبات امام الجهات المنفذة انطلاقا من خطه المحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت هند عبد الحليم أنه تم الانتهاء من تطوير 86 شارع بحي بولاق الدكرور وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة والأرتقاء بالبنية التحتيه حيث شملت الاعمال علي إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة وتركيب بلاط الأنترلوك وذلك للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه جاري العمل علي أحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي ب7 شوارع بحي بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 50% والتي ضمت تمديد خطوط المياه في شوارع " حداد إسماعيل ، كمال شحاته ، علي خليل ، أمين حرب ، شحاته الجمل ، شرف اللبان ، وأبو بكر الصديق " إلي جانب رفع مطابق الصرف الصحي بشارعي حداد إسماعيل وشرف اللبان وذلك للارتقاء بالبنية التحتية ببولاق الدكرور .

وأضافت نائب المحافظ بأنه جاري العمل علي تجديد شبكة الصرف الصحي والأنارة بشارعي أبو بكر الصديق وأيمن سلمان وذلك بنسبة أنجاز 36 % .

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي بشأن تطوير سوق السمك بحي جنوب الجيزة حيث تم الأنتهاء من أعمال الخرسانات بالمبني الإداري والمطعم ودورات المياه وجاري الاستكمال.

و أكدت نائب المحافظ ان المشروعات الجارية تحظي بمتابعه دوريه من الاحهزة التنفيذية وعلي راسها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشيرا الي تذليل كافه العقبات التي تواجه الشركات المنفذة للأنتهاء منها طبقآ للجدول الزمني المحدد .

جاء ذلك بحضور رؤساء أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور وحي بولاق الدكرور ومندوب الوكالة الألمانية GIZ والأجهزة المختصة .