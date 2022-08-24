الجنايات تقضى ببراءة عامل من اتهامه بتزوير شهادات لقاح كورونا

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، ببراءة عامل من تهمة بيع شهادات لقاح كورونا مزورة لإحدى الشركات.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل يبيع شهادات كورونا، حيث تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من موظف بوزارة الصحة، أفاد فيه بضبط مندوب شركة، طلب تسجيل 120 شهادة لقاح كورونا لموظفى شركته، ولكن بفحص الشهادات تبين أنها جميعها مزورة.

وبمناقشة مندوب الشركة، أفاد بأنه حصل على الشهادات من شخص أوهمه بأنه يعمل بوزارة الصحة، واتفق معه على استخراج 120 شهادة لقاح كورونا لموظفي الشركة ولم يعلم أنها مزورة، وأن المتهم حصل منه على 70 ألف جنيه مقابل اللقاحات.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم قام بتزوير محررات رسمية 120 شهادة لقاح لفيروس كورونا والمنسوب صدورها لوزارة الصحة، وأوهم مدير إحدى الشركات بأنه يعمل موظفا في وزارة الصحة، وقلد خاتم وزارة الصحة والسكان، وأن مدير الشركة لم يعلم أنها مزوره فتم القبض على المتهم، وقررت نيابة وسط القاهرة إحالته لمحكمة الجنايات.