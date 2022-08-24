اليوم السابع
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الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر 6 سبتمبر المقبل

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:25 م
الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر 6 سبتمبر المقبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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بدأ العد التنازلي لعقد مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المقرر انعقادها يوم 6 سبتمبر القادم برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام كأول مؤتمر لعمال مصر ومنظماتهم النقابية، بعد إجراء الانتخابات العمالية الشاملة بموجب القانون رقم 213 لسنة 2017.

 

وصرح عيد مرسال الأمين العام للاتحاد بأن الجمعية العمومية التى تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي ستبحث عن طريق مشاركة أكثر من 500 عضو يمثلون شرائح العاملين وتصنيفهم المهني النوعي الخطة المستقبلية لنشاط الاتحاد العام والمؤسسات التابعة له التى تستهدف تنمية مهارات العاملين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والأمان الوظيفي من أجل المساهمة في التنمية الشاملة وإقامة الجمهورية الجديدة.


اتحاد العمال

الجمعية العمومية لاتحاد العمال

عيد مرسال

اتحاد نقابات العمال



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