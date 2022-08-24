اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر ضريبة القيمة المضافة لإصدار تراخيص ممارسة نشاط فى إدارة المخلفات

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:36 ص
الجريدة الرسمية تنشر ضريبة القيمة المضافة لإصدار تراخيص ممارسة نشاط فى إدارة المخلفات رفع المخلفات
كتبت: منال العيسوى

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نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، فى العدد رقم  185 الصادر  في 24 أغسطس، قرار وزارة البيئة رقم 113 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/6/19، الخاص بالتفاصيل  الكاملة لإصدار تراخيص ممارسة أي نشاط بالإدارة المتكاملة للمخلفات

وجاء نص القرار  كالتالى  بعد الاطلاع علـى قـانون البيئـة الـصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ؛ وعلـى قـانون الخدمة المدنيـة الـصادر بالقانون رقـم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

رقم 113 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/6/19 وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقـم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠

وعلى القرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٧ بشأن اختصاصات وزير الدولة وعلـى القـرار الجمهـورى رقـم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ الـصادر بالتشكيل الوزاري وتعديلاته ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظـيم إدارة المخلفـات بجلساته رقمـی ( ۱ ) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱/١١/4 ، ( ۳ ) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/٢٤ ؛ وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم ( ۱۷۸ ) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱/٢٦ ؛ وعلى كتـاب  المستشار رئيس هيئة مستـشاری مجلـس الـوزراء رقـم ( ۳ – ١٥٧٨٠ ) بتـاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ بالإحاطـة بموافقـة الـدكتور رئيس مجلس الوزراء على إصدار القرار ؛ 

‏ ضريبة القيمة المضافة المقررة ، و تحدد رسوم وفئات مقابل إصدار تراخيص ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة


البيئة

المخلفات

تراخيص

المخلفات الخطرة

قانون المخلفات



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