الجارديان: أوكرانيا تحذر من هجوم روسى خلال الاحتفال بيوم الاستقلال

لندن (أ ش أ)

أشارت الكاتبة البريطانية أوزوبيل كوشيو، في مقال نشرته صحيفة الجارديان، إلى تحذيرات الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى لروسيا من عواقب شن أى هجوم على الأراضى الأوكرانية خلال الاحتفالات بيوم الاستقلال الأربعاء.

وأضافت الكاتبة أن الرئيس الأوكراني أكد أن أي هجوم روسي سوف يقابل برد فعل عنيف من جانب القوات الأوكرانية، معرباً عن اعتقاده أن القوات الروسية تتأهب حالياً لشن هجوم على العاصمة كييف في الذكرى 31 للاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وتوضح الكاتبة أنه في الوقت الذي تحتفل فيه أوكرانيا بذكري الاستقلال ترد تقارير أن موسكو تستعد لشن هجمات على العاصمة. وفي الوقت نفسه تشير الكاتبة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ناشدت أمس الثلاثاء جميع رعاياها مغادرة أوكرانيا في الحال خشية استهدافهم من جانب القوات الروسية التي يعتقد أنها سوف تقوم بعملية عسكرية ضد أهداف حكومية ومدنية خلال الأيام القليلة القادمة.

وتضيف الكاتبة أن السلطات الأوكرانية اتخذت عدة إجراءات احترازية تحسباً لمثل هذه الهجمات حيث قامت بحظر التجمعات في العاصمة كييف احتفالاً بذكرى الاستقلال، كما قامت بإلغاء العرض العسكري التقليدي الذي كانت تنظمه كل عام في تلك المناسبة.

وأشارت الكاتبة إلى ماذكره الرئيس الأوكراني أن لديه معلومات عن تهديد متزايد من جانب القوات الروسية ضد أهداف أوكرانية، مؤكداً أنه لن يقبل أي اقتراح بتجميد خطوط المواجهة الحالية فقط لإرضاء روسيا والتي تسيطر في الوقت الراهن على حوالي 22 بالمائة من الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم.

وتقول الكاتبة إن الولايات المتحدة سوف تعلن اليوم الأربعاء عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى حوالي 3 مليارات دولار في ذكرى استقلال كييف عن الاتحاد السوفيتي وذلك لتمكين القوات الأوكرانية من الصمود في مواجهة القوات الروسية ولاسيما على الجبهات الشرقية والجنوبية من أرض المعركة.

وتنوه الكاتبة كذلك إلى تحذير الرئيس الأوكراني في كلمة ألقاها خلال اجتماع يضم ممثلي 60 دولة من دول العالم أن تراجع المساعدات الغربية لبلاده سوف يشكل تهديداً كبيراً للعالم بأسره، مؤكداً أن بلاده سوف تصبح يوماً ما جزءً من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الكاتبة إلى الكلمة التي ألقاها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خلال المؤتمر والتي أشار فيها إلى أن المملكة المتحدة سوف تستمر في تقديم دعمها لأوكرانيا على كافة الأصعدة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية حتى تنسحب روسيا من كافة الأراضي الأوكرانية.

وتختتم الكاتبة مقالها بالإشارة إلى مطالبة وزارة الدفاع الأوكرانية للشعب الأوكراني بتوخي الحذر خاصة في يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال خشية التعرض لهجمات صاروخية من جانب القوات الروسية.