التعليم تضبط 6 حالات غش بالهواتف المحمولة بامتحان الثانوية دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب شعبة العلوم والرياضيات امتحان مادة الفيزياء بإجمالى عدد 30 ألف و 913 طالب/ وطالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، بإجمالي عدد 16 ألف و345 طالب/ طالبة.

كما أدى عدد (2) طالب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية فترة أولى، وامتحان مقايس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية.

كما أدى عدد (3) طلاب من مدارس المكفوفين مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 6 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 25/8/2022 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية امتحان الدور الثانى في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى عدد 46 ألف و195 طالب/ وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضة مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).