اليوم السابع
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التضامن: "أبواب مكة" يمثل مصر بمهرجان offcindoc السينمائى الدولى بإسبانيا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:41 م
التضامن: "أبواب مكة" يمثل مصر بمهرجان offcindoc السينمائى الدولى بإسبانيا وزارة التضامن الاجتماعى -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن فيلم "أبواب مكة" من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي يمثل جمهورية مصر العربية في المسابقة الرسمية لمهرجان اوفسينيدوك OFFCINEDOC السينمائى الدولى والمقام فى مدريد بإسبانيا ويستمر حتى 26 أغسطس الجارى.

 

ويتناول فيلم "أبواب مكة " أول رائدة ريفية في مصر استطاعت من خلال عملها في طرق الأبواب وشغفها بمساعدة نساء قريتها في محافظة أسوان ومختلف المحافظات في تغيير المفاهيم الخاطئة، فنرى من خلال الفيلم سيدة مصرية من طراز خاص تخطت التحديات وصنعت من اسمها أيقونة في محافظة أسوان في مجال العمل الاجتماعي وحصد فيلم " أبواب مكة " الشهر الماضي جائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان سينيفليا بباكستان 2021 وأفضل فيلم ذو أثر بمهرجان أسوان لسينما المرأة 2022 ومنتظر مشاركته في العديد من المهرجانات هذا العام.

 

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها مكتبة وثائقية تضم ما يقرب من ٧٨ فيلما وثائقيًا تتحدث فيها الفئات المستهدفة عن نفسها، فضلا عن استخدام تلك الأفلام في الإعلام المجتمعي كأدوات حوار مع قادة الرأي والفكر، وحصدت العديد من تلك الأفلام العديد من جوائز المهرجانات التي شاركت فيها.


التضامن

فيلم أبواب مكة

مهرجان offcindoc السينمائي الدولي بأسبانيا



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