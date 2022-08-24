التحقيقات: لص المنازل فى مدينة بدر نفذ جريمتين بأسلوب كسر الباب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" فى مدينة بدر بالقاهرة، اعترف بارتكابه (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث في ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم ) حال استقلاله سيارة "أجرة"، وبحوزته (شاشة مجهولة المصدر).

بمناقشته أمام اللواء علاء بشندي إعترف بسرقة الشاشة المضبوطة وجهاز "لاب توب" من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وتصرفه فى جهاز "اللاب توب" بالبيع (لأحد الأشخاص "سيئ النية"، مقيم بدائرة القسم)، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.