التحريات تكشف سبب حريق شقة ومصرع سيدتين فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق بشارع مراد، مما أسفر عن مصرع سيدتين، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن ماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق، دون وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحيتين، ولم يشتبهوا في وفاتهما جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

لقيت سيدتين مصرعهما اليوم، الأربعاء، فى حريق شقة بشارع مراد في الجيزة، وتلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بشارع مراد، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع قطاع الغرب.

بالفحص والمعاينة تبين نشوبه داخل شقة بالطابق الأول علوي، مما أسفر عن مصرع سيدتين، جرى نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد.