الإعدام شنقا لقاتل شقيقه الأصغر بطعنة نافذة بالرقبة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها منذ قليل، قرارها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقه الأصغر بسبب خلافات عائلية بين النساء والأطفال لإقامتهما سويا بذات المسكن بقرية "طحلة بردين، دائرة مركز شرطة الزقازيق، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتى الجمهورية.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيي عادل صادق، وشادى المهدى عبد الرحمن وامانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود احداث الواقعة لشهر يناير الماضى من العام الحالى، بتلقى مدير أمن الشرقية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بناحية قرية طحلة بردين التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق وضباط المباحث، إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين " عامر" 39 عاما سائق وشقيقه" محمد" 44 عاما عامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، لفظ على إثرها الأصغر انفاسه الاخيرة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في البطن على يد شقيقه الأكبر، بسبب الخلافات العائلية و خناقات النساء ولعب الأطفال،فيما لاذ المتهم بالفرار.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 543 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الزقازيق،فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم تحديد مكان المتهم وضبطه، وإحالته محبوسا من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى اصدرت حكمها المتقدم.