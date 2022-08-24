اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:59 ص
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الإحصاء: 9 آلاف و197 حالة طلاق بسبب الخلع فى مصر عام 2021.. إنفوجراف

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:00 ص
الإحصاء: 9 آلاف و197 حالة طلاق بسبب الخلع فى مصر عام 2021.. إنفوجراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، وصول عدد حالات الطلاق في الحضر إلى 144 ألف و305 حالة تمثل 56.6٪ من جملة حالات الطلاق، مقابل 124 ألف و772 حالة عام 2020، بزيادة بلغت 15.7٪.

 

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء بالإنفو جراف، توزيع عدد حالات الطلاق وفقا لأسبابه خلال عام 2021، وكانت وفقا لما يلى:

243 ألف و583 عدد إشهادات الطلاق

11 ألف و194 عدد أحكام الطلاق النهائية

254 ألف و777 إجمالي عدد حالات الطلاق

9 آلاف و197 حالات الطلاق بسبب الخلع

ألف و411 حالة طلاق مسجلة لأسباب أخرى

545 حالة طلاق بسبب الإيذاء

13 حالة طلاق بسبب الأمراض

12 حالة طلاق بسبب تغيير الديانة

9 حالات طلاق بسبب الخيانة الزوجية

4 حالات طلاق بسبب غيبة الزوج

3 حالات طلاق بسبب حبس الزوج

عدد حالات الطلاق
أسباب حالات الطلاق

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

الزواج

حالات الطلاق

اخبار الاقتصاد



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