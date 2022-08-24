الأوقاف: توزيع 20 طنا من "لحوم صكوك الأضاحى والإطعام" الأسبوع المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق الدفعة السادسة من عملية توزيع لحوم صكوك الإطعام والأضاحي، الجمعة المقبلة وحتى الثلاثاء 30 أغسطس، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع ( 20 ) طن من اللحوم كدفعة سادسة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:(القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الغربية- بني سويف- القليوبية- البحيرة- الفيوم- أسيوط- قنا) بواقع ( 2 ) طن لكل محافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 222 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

ومن المقرر أن يكون التوزيع على النحو التالي:

أولًا: يوم الجمعة 26/8/2022م

1. القليوبية 2

ثانيًا: يوم السبت 27/8/2022م

1. الغربية 2

2. البحيرة 2

ثالثًا: يوم الأحد 28/8/2022م

1. القاهرة 2

2. الفيوم 2

رابعًا: يوم الاثنين 29/8/2022م

1. الجيزة 2

2. أسيوط 2

خامسًا: يوم الثلاثاء 30/8/2022م

1. الإسكندرية 2

2. بني سويف 2

3. قنا 2