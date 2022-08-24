الأوقاف تعلن إطلاق 18 مجلس إقراء على كبار العلماء الأسبوع المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق 18 مجلس إقراء على كبار العلماء، الأسبوع المقبل، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

وأوضحت الوزارة مجالس الإقراء المقرر انطلاقها على النحو التالى:

01. السبت أ.د/ محمد أبو هاشم ( أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ) القاهرة الأربعون النووية فاطمة النبوية – الدرب الأحمر

02. أ.د/ زكى صبرى محمد عبد الله (أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بنات - كفر الشيخ )

كفر الشيخ تفسير الإمام النسفي النصر (الملك)

03. أ.د/ عبد الكريم عوض صالح (أستاذ التفسير المتفرغ بكلية القرآن الكريم – طنطا ) البحيرة تفسير الإمام النسفي الهداية- دمنهور

04. الأحد أ.د/ محمد عبد المالك أسيوط تفسير الإمام النسفي

البقلي- أسيوط

05. الاثنين د/ حسن السيد محمد ياسين (أستاذ الحديث بكلية أصول الدين – أسيوط ) الأقصر بدية المجتهد ونهاية المقتصد النور- طيبة الزينية

06. أ.د/ إسماعيل محمد عبد الرحمن (أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بنات – بور سعيد ) دمياط بدية المجتهد ونهاية المقتصد البحر- دمياط

07. أ.د/ سيف قزامل الغربية بداية المجتهد ونهاية المقتصد السيد البدوي-طنطا

08. رمضان عطا الله (أستاذ التفسير وعلومه بكلية أصول الدين – منوفية ) المنوفية تفسير الإمام النسفي سيدى خميس- مدينة شبين الكوم

09. الثلاثاء أ.د/ أحمد سلامة أبو الفتوح صالح (أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين-المنصورة) الدقهلية تفسير الإمام النسفي الجوهرة- ش جيهان

10. أ.د/ محمد المتولى فاضل على ( أستاذ الحديث وكيل كلية الدراسات الإسلامية- بور سعيد) الإسماعيلية الأربعون النووية التوحيد

11. أ.د حسين عبدالعال أبو صغير ( أستاذ الحديث بكلية أصول الدين – أسيوط ) الوادى الجديد الأربعون النووية مسجد ناصر -مدينة الخارجة

12. أ.د/ عبد السلام عبد الفتاح عفيفي الشرقية بداية المجتهد ونهاية المقتصد الزراعة- الزقازيق

13. الأربعاء

أ.د/ أحمد عبد الله القرشى ( أستاذ التفسير بكلية أصول الدين - طنطا ) القليوبية تفسير الإمام النسفي زعزع- مدينة طوخ

14. الخميس

أ.د/ عبد الله النجار (أستاذ الفقه وعضو مجمع البحوث الإسلامية) القاهرة بداية المجتهد ونهاية المقتصد الإيمان-مدينة نصر

15. أ.د/ على عبد الباسط مزيد ( رئيس قسم الفقه المقارن كلية البنات جامعة الأزهر) الجيزة بدية المجتهد ونهاية المقتصد أسد بن الفرات –الدقي

16. الجمعة

أ.د/ عبد الفتاح العواري القاهرة تفسير الإمام النسفي السيدة زينب (رضى الله عنها)

17. أ . د أحمد عبد الحى محمد (أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون – أسيوط ) المنيا بداية المجتهد ونهاية المقتصد المجيدى – بندر ملوي

18. أ.د/ محمد محمد محمد ذكرى (أستاذ الحديث بكلية أصول الدين – طنطا ) الإسكندرية الأربعون النووية سليمان محمود- كيلوا باترا.