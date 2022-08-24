الأمم المتحدة تهنئ باولو كويلهو بعيد ميلاده "شكرًا لعملك فى مكافحة الفقر"

كتبت : هند المغربي

هنأت منظمة الأمم المتحدة الروائي العالمي "باولو كويلو" أحد نشطاء العمل التنموى والذى قاد عدد من المبادرات لمكافحة الفقر والعنف ضد المرأة.

حيث نشرت المنظمة تدوينه على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تهنىء الروائى العالمى " عيد ميلاد سعيد لاحد قادة الأمم المتحدة للسلام وشكرًا لك على عملك الدؤوب للمساعدة في مكافحة الفقر وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".

باولو كويلو مؤلف وروائي برازيلي بول كويلو حصل على العديد من الجوائز الدولية عن أعماله التي تُرجمت إلى أكثر من 65 لغة حيث عمل أيضا في عدد من المبادرات لمكافحة الفقر ومساعدة الأفراد المحرومين في المجتمع البرازيلي. وهو أيضًا من دعاة التعددية الثقافية من خلال عمله مع اليونسكو كمستشار خاص للحوارات بين الثقافات والتقارب الروحي.

منذ عام 2009 ، كان باولو كويلو جزءًا من "شبكة القادة الرجال" للأمين العام بان كي مون ، وهي مجموعة من الرجال المؤثرين الذين يعملون في مجالات نفوذهم لاتخاذ إجراءات محددة لإنهاء العنف ضد المرأة. الشبكة جزء من حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة". وهو ملتزم أيضًا بتركيز الاهتمام العالمي على أهداف التنمية المستدامة.