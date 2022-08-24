الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء خطورة الوضع فى محطة زابوروجيا النوويه

كتبت : هند المغربي

أعربت روزماري ديكارلو وكيلة أمين العام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، عن قلق المنظمة البالغ إزاء "الوضع الخطير" في محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومحيطها في جنوب أوكرانيا.

وأكدت المسؤولة الأممية في تقريرها لمجلس الأمن: " على الرغم من الدعوات والمناشدات العديدة، بدلا من خفض التصعيد، لا نزال نرى تقارير شبه يومية عن حوادث مقلقة تتعلق بالمنشأة .

وقالت المسؤولة الأممية أنه منذ بداية أغسطس ، بدأت ترد "تقارير مقلقة" عن تصعيد القصف في محيط المنشأة، وعليها ناشد الأمين العام جميع الأطراف المعنية التعقّل والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرّض السلامة المادية والأمان والأمن للمحطة النووية الأكبر في أوروبا للخطر.

وتابعت روزماري ديكارلو: "في جميع بياناته واجتماعاته، واصل الأمين العام الدعوة إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة للمحطة على الفور."

وحذرت المسؤولة الأممية من أنه "إذا استمرت هذه الحوادث أو تصاعدت، فقد نواجه كارثة" قائلة "يجب أن نكون واضحين: أي ضرر محتمل لزابوروجيا أو أي منشآت نووية أخرى في أوكرانيا، مما يؤدي إلى وقوع حادث نووي محتمل سيكون له عواقب وخيمة، ليس فقط للجوار المباشِر، ولكن أيضا للمنطقة وخارجها."

وأضاف " وبالمثل، فإن أي ضرر يؤدي إلى قطع المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، سيكون له آثار إنسانية كارثية، لا سيّما مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفتت الانتباه إلى ضرورة سحب جميع الأفراد والمعدّات العسكرية من المنشأة. وقالت: "لا يجب أن يكون هناك نشر إضافي للقوات أو المعدّات في الموقع." مضيفة أنه لا يجوز استخدام المنشأة كجزء من أي عملية عسكرية، وينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن محيط آمن لنزع السلاح لضمان سلامة المنطقة.

ورحبت المسؤولة الأممية بتصريحات أوكرانيا وروسيا الأخيرة، التي تشير إلى دعم هدف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إرسال بعثة إلى المحطة، والتي ستكون الأولى للوكالة التي تزور هذا الموقع منذ بداية الحرب.

وأكدت أن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم الكامل للعمل الحاسم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهودها لضمان التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية زابوروجيا والمنشآت النووية الأخرى في أوكرانيا.