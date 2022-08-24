الأمم المتحدة تحذر من مواجهة 4.1 مليون شخص نقص الغذاء الحاد فى نيجيريا

كتبت : هند المغربي

أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن عدد حالات سوء التغذية الحاد في شمال شرق نيجيريا التي يتم إدخالها إلى مرافق العلاج قد ارتفع بنسبة تزيد عن 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها - من يناير إلى يوليو - من العام الماضي. مع بدء موسم الجفاف ، وحذر المتحدث باسم المنظمة الأممية من مواجهة ما يصل إلى 4.1 مليون شخص نقصًا حادًا في الغذاء في الشمال الشرقي ، كما أن حالة سوء التغذية تتدهور بسرعة.

وأوضح المتحدث الأممي، أن حوالي 8.4 مليون شخص في الولايات الشمالية الشرقية سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022. في الربع الأول من عام 2022 ، وأن المنظمة وصلت مع شركائنا إلى 1.8 مليون شخص بمساعدة في الشمال الشرقي. كما تلقى 1.3 مليون شخص المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة ، واستفاد ما يقرب من 50 الف شخص من خدمات معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وحذر دوجاريك وفقا للعاملين في المجال الإنساني في الميدان من أنه بدون تمويل فوري ، يمكن أن يتدهور الوضع بشكل حاد خلال الأسابيع المقبلة ، مما يمثل ذروة موسم الجفاف، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 ، التي تتطلب 1.1 مليار دولار ، ممولة حاليًا بنسبة 37 في المائة فقط.