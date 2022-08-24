الأمم المتحدة: الحرب العبثية فى أوكرانيا رفعت أسعار الغذاء والوقود

كتب سمير حسنى

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا بلا مساءلة، وأن الملايين فقدوا منازلهم وبحاجة إلى المساعدة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التطورات في أوكرانيا، أن عواقب الحرب العبثية في أوكرانيا باتت محسوسة خارج حدود أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود، وهذا أدى بالفعل إلى ظهور أزمة عالمية.

وأشار "جوتيريس" إلى أن اتفاق "الحبوب" يمضي بشكل جيد ، معلقا: "تبحر عشرات السفن من وإلى الموانئ الأوكرانية".