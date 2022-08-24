اليوم السابع
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الأمم المتحدة: الحرب العبثية فى أوكرانيا رفعت أسعار الغذاء والوقود

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:31 م
الأمم المتحدة: الحرب العبثية فى أوكرانيا رفعت أسعار الغذاء والوقود أنطونيو جوتيريش
كتب سمير حسنى

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قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا بلا مساءلة، وأن الملايين فقدوا منازلهم وبحاجة إلى المساعدة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

 

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التطورات في أوكرانيا، أن عواقب الحرب العبثية في أوكرانيا باتت محسوسة خارج حدود أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود، وهذا أدى بالفعل إلى ظهور أزمة عالمية.

 

وأشار "جوتيريس" إلى أن اتفاق "الحبوب" يمضي بشكل جيد ، معلقا: "تبحر عشرات السفن من وإلى الموانئ الأوكرانية".


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روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

حرب أوكرانيا



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