جاء ذلك خلال تدشين رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني الدكتور محمد اشتية محطة تحويل كهرباء الرامة لتزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية.

وشدد الخصاونة خلال الافتتاح، على التزام الأردن الكامل فى دعم الفلسطينيين من أجل تحقيق حل الدولتين وضمان الاستقرار والسلام العادل والشامل.

ولفت إلى أن الأردن يرفض المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وملتزم بالذود عنها بموجب الوصاية الهاشمية التي ينهض بها الملك عبدالله الثاني بكل اقتدار.

من جهته، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر الجسور، من خلال تمديد ساعات العمل وتوفير سبل الراحة للتنقل.

وقال اشتية"لا مطار رامون ولا غيره بديل عن عمقنا الأردني، وإذا ما أراد الاحتلال الإسرائيلي التسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس".