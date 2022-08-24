اكتشاف 6 جينات تساعد فى علاج فقدان حاسة الشم بعد كورونا

كتبت فاطمة خليل

اكتشف علماء كنديون 6 جينات يمكن من خلالها استعادة حاسة الشم المفقودة بعد الإصابة بفيروس كورونا، وقال الباحثون إن هذه الجينات قد تساعد فى علاج فقدان الشم والتذوق، ومن أجل إجراء تعديل على كل جين من هذه الجينات الستة يمكن استخدام الأدوية، بحسب موقع "Health".

وقالت صحيفة إزفيستيا الروسية قد يتطلب اكتشاف طرق جديدة لعلاج فقدان حاسة الشم وإدخالها فى الممارسة السريرية عقودا، لكن يمكن تقليل هذه الفترة بابتكار دواء من الأدوية الموجودة بالفعل يمكن استخدامه في استعادة حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا.

وحتى الآن لا توجد طرق لمكافحة فقدان حاسة الشم، التى أصبحت أحد الأعراض الرئيسية لتشخيص الإصابة بعدوى كوورنا، لكن يستخدم البعض طرقا تساعد فى تخفيف الحالة مثل: تناول الفيتامينات وتدريب حاسة الشم باستنشاق بعض الزيوت الطبيعية.

وقالت الدكتورة ألكسندرا تولستينوفا أخصائية طب الأعصاب، إن طرق علاج فقدان حاسة الشم والتذوق بالتركيز على الجينات مهمة، لأن العلاج بتدريب الشم والفيتامينات، قد لا يكون كافيا.

وقال الباحث ميخائيل بولكوف من معهد علم المناعة وعلم وظائف الأعضاء فى أكاديمية العلوم الروسية إن فقدان حاسة الشم من الأعراض المصاحبة لمرض باركنسون وألزهايمر والخرف، وتحصل أيضا نتيجة الإصابات الدماغية الرضية، لذلك فإن الطريقة المقترحة تفتح مجالا واسعا وإمكانيات جديدة في علاج هذه الحالات.

وأضاف "يمكن استخدام الجينات المستهدفة في علاج أمراض أخرى مثل سرطان المثانة".