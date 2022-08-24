اكتشاف آثار ديناصورات عمرها 113 مليون سنة بعد جفاف نهر فى تكساس.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

تم اكتشاف آثار ديناصورات منذ حوالي 113 مليون عام في حديقة ديناصور فالي في ولاية تكساس الامريكية بسبب ظروف المناخ القاسية، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، مما أدى لجفاف أحد الأنهار.

قالت ستيفاني ساليس المتحدثة باسم حديقة ديناصور فالي لشبكة سي ان ان في بريد الكتروني: "معظم الآثار التي تم اكتشافها مؤخرًا في أجزاء مختلفة من النهر في الحديقة تنتمي إلى Acrocanthosaurus. كان هذا ديناصورًا يبلغ طوله ، حوالي 15 قدمًا و (يزن) ما يقرب من سبعة أطنان"



اثر ديناصور

وأضافت أن الأنواع الأخرى التي تركت آثارًا خلفها في الحديقة هي Sauroposeidon ، التي يبلغ طولها حوالي 60 قدمًا وتزن حوالي 44 طنًا عند بلوغها.

ووفقا للتقرير، أكثر من 60 % من ولاية تكساس كانت تعاني من الجفاف الأسبوع الماضي، كما شهدت الولاية أيضًا موجات حرارية دفعت درجات الحرارة إلى أرقام ثلاثية ، تاركة الملايين تحت تنبيهات الحرارة المفرطة.



تكساس

وأوضح خبراء أنه في ظل الظروف الجوية العادية ، تكون آثار الديناصورات الموجودة في قاع النهر تحت الماء ومليئة بالرواسب ، مما يجعلها أقل وضوحًا، وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تختفي الاثار مرة أخرى مع توقع هطول الأمطار، مشيرين الى ان العملية تساعد في حماية الاثار من العوامل الجوية الطبيعية.