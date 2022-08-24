اكتشاف آثار ديناصورات عمرها 113 مليون سنة بعد جفاف نهر فى تكساس.. صور

قالت ستيفاني ساليس المتحدثة باسم حديقة ديناصور فالي لشبكة سي ان ان في بريد الكتروني: "معظم الآثار التي تم اكتشافها مؤخرًا في أجزاء مختلفة من النهر في الحديقة تنتمي إلى Acrocanthosaurus. كان هذا ديناصورًا يبلغ طوله ، حوالي 15 قدمًا و (يزن) ما يقرب من سبعة أطنان"
اثر ديناصور
وأضافت أن الأنواع الأخرى التي تركت آثارًا خلفها في الحديقة هي Sauroposeidon ، التي يبلغ طولها حوالي 60 قدمًا وتزن حوالي 44 طنًا عند بلوغها.
ووفقا للتقرير، أكثر من 60 % من ولاية تكساس كانت تعاني من الجفاف الأسبوع الماضي، كما شهدت الولاية أيضًا موجات حرارية دفعت درجات الحرارة إلى أرقام ثلاثية ، تاركة الملايين تحت تنبيهات الحرارة المفرطة.
تكساس
وأوضح خبراء أنه في ظل الظروف الجوية العادية ، تكون آثار الديناصورات الموجودة في قاع النهر تحت الماء ومليئة بالرواسب ، مما يجعلها أقل وضوحًا، وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تختفي الاثار مرة أخرى مع توقع هطول الأمطار، مشيرين الى ان العملية تساعد في حماية الاثار من العوامل الجوية الطبيعية.
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