اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا شرق أوكرانيا

كتب محمد عبد المجيد

قال فلاديمير روجوف ، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجي ، إن إيفان سوشكو رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا قتل في انفجار سيارة يوم الأربعاء.

وكتب على Telegram "قتل رئيس الإدارة العسكرية المدنية لبلدة ميخائيلوفكا إيفان سوشكو في انفجار سيارة اليوم. تم وضع عبوة ناسفة تحت مقعد سيارته". ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء إعلان روجوف اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا بشرق أوكرانيا.

كان وزير الدفاع الروسي سيرجى لافروف، قد أعلن منذ قليل، فى تصريحات صحفية، إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا هو إنهاك روسيا استراتيجيا للقضاء على المنافسة وتحذير الدول الأخرى.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، إن العملية الخاصة في أوكرانيا تباطأت لتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكى، إن الأوكرانيين سيستعيدون السيطرة على دونباس والقرم بأي طريقة ممكنة.