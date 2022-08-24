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استقرار سعر الدولار فى البنوك المصرية بالتعاملات الصباحية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:51 ص
استقرار سعر الدولار فى البنوك المصرية بالتعاملات الصباحية دولار - أرشيفية
كتب محمود عسكر

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 /8 /  2022 بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.12 للشراء، 19.18 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.
 
كما سجل بنك الإسكندرية 19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.11 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 
19.11 جنيه للشراء.
  
19.21 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 
19.12 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

 
19.12 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 
19.14 جنيه للشراء.
 
19.20 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

19.14 جنيه للشراء.
 
19.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.17 جنيه للشراء.
 
19.20 جنيه للبيع.

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