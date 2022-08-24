اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اختيار 6 أعضاء جدد لمجمع البحوث الإسلامية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:27 م
اختيار 6 أعضاء جدد لمجمع البحوث الإسلامية جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت جامعة الأزهر بالتهنئة للدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة؛ لصدور قرار رئيس الوزراء باختياره عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، كما تقدمت بالتهنئة للدكتور نظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة أمين عام مجمع البحوث، والدكتور جاد الرب أمين، أستاذ الحديث عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق.

وقدمت الجامعة التهنئة للدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه وكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور عبدالفتاح العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، والدكتور عباس شومان، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين وكيل الأزهر الأسبق؛ لصدور قرار رئيس الوزراء باختيارهم أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية.

 

 

 


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

شيخ الازهر مجلس الوزراء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة