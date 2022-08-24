اختيار 6 أعضاء جدد لمجمع البحوث الإسلامية

كتب لؤى على

تقدمت جامعة الأزهر بالتهنئة للدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة؛ لصدور قرار رئيس الوزراء باختياره عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، كما تقدمت بالتهنئة للدكتور نظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة أمين عام مجمع البحوث، والدكتور جاد الرب أمين، أستاذ الحديث عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق.

وقدمت الجامعة التهنئة للدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه وكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور عبدالفتاح العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، والدكتور عباس شومان، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين وكيل الأزهر الأسبق؛ لصدور قرار رئيس الوزراء باختيارهم أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية.