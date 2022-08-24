إعدام 2.5 طن أغذية فاسدة وغلق 7 منشآت مخالفة بالشرقية

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، 7 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وإعدام 2 طن و510 كجم أغذية فاسدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

أكد الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 7 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إعدام 2 طن و510 كجم أغذية فاسدة عبارة عن هالك حلويات ولحوم طازجة ومجمدة وأغذية مختلفة وعصائر مثلجة وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 53 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 52 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.