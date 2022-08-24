إصلاح كسر مفاجئ فى ماسورة مياه رئيسية فى القبارى غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية قطر 1000 مل بمنطقة القبارى بحي غرب، والمغذية لمناطق القبارى والورديان والدخيلة حتى العجمي، والتي تسببت في ضعف وانقطاع المياه في بعض المناطق.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب حدوث كسر الماسورة، أصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة، وشدد على جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق لإصلاح جميع الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، وعلى رأسها تعطل الكهرباء عن بعض المناطق.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، و عزة سعد رئيس حي وسط، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، ووليد علي مرسي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرفة العمليات بالمحافظة.