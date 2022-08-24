إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى شمال مدخل مدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى نطاق مدينة سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ 4 سيارات إلي موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وجار تقديم الإسعافات الأولية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهن للوقوف على مدى إصابتهن.

واستقبلت طوارئ مستشفى الفيوم العام المصابات في الحادث وهن، حسنية المصري 45 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، نجاة رجب عبد الله 45 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، فايزة عبد الله عامر 39 سنة، مصابه سحجات وكدمات، سعدية عبد الحميد أمين 55 سنة، مصابه بإشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات، سعدية ذكى محمد 62 سنة، مصابه باشتباه كسر بالعمود الفقرى.

وصباح محمد محمد سيف 50 سنة، مصابه سحجات وكدمات، روحية عبد الحميد أمين 57 سنة، مصابه كدمات وسحجات، ميرفت سعودى محمد 38 سنة، مصابه باشتباه كسر بالترقوة، عز محمد رضوان 57 سنة، مصابة سحجات وكدمات