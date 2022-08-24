اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:20 م
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب موتوسيكل فى حدائق أكتوبر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:07 م
إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب موتوسيكل فى حدائق أكتوبر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بمنطقة مساكن عثمان أمام المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر وتم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة مساكن عثمان أمام المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره ونتج الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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