اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين فى المنصورة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:52 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين فى المنصورة إسعاف -أرشيفية
فريق المحافظات

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استقبلت منذ قليل المستشفى الدولى بالمنصورة، 3 مصابين، وذلك نتيجة حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق "المنصورة _المنزلة".

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من الأهالى، بوقوع حادث تصادم مقابل قرية النزل التابعة لنفس المركز.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منية النصر، للمكان محل البلاغ، وبالفحص تبين تصادم دراجة نارية، بأخرى تحملان 3 أشخاص، الدراجة الاولى قيادة خالد محمد أحمد العشماوي  20 عاما، مقيم بقرية النزل، محمد هاني 15 عاما مقيم بنفس العنوان اصطدموا بدراجة نارية آخري قيادة محمود محمد عبدالباقى 45 عاما، مقيم بقرية أبوذكرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحويل جميع المصابين لمستشفي الدولي بالمنصورة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.


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