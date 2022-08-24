إصابة 16 شرطيا ألمانيا بسبب تسرب غاز سام من موقع صناعى

كتبت: هناء أبو العز

أصيب نحو 16 شرطياً ألمانياً باختناقات، بسبب تسرب سائل سام فى موقع صناعى بمدينة مانهايم غربى ألمانيا نتج عنه انبعاثات غازية.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن عدداً من المصابين نقلوا للمستشفيات فيما تستمر الجهود للسيطرة على الأوضاع في المكان.

وتصاعدت سحب الغاز فوق المكان، ما أدى إصابة عدد من رجال الشرطة باختناقات، ووفقًا للتحقيقات، فإنه يعتقد حدوث تحلل ذاتى لمادة الهايدروسالفايت، والتى كانت مخزنة في حوالي 200 برميل.

وقالت الشرطة، إن عناصرها اشتكوا من السعال الشديد وتهيج الجهاز التنفسي من بين أعراض أخرى، حسبما قال متحدث باسم الشرطة.

وقالت صحيفة مانهايمر مورجن المحلية، أن سحابة من الغاز يبلغ ارتفاعها 150 مترًا (492 قدمًا) كانت تغطي المكان، وأن الغاز النتائج عن الحادث يمكن أن يسبب تهيجًا للجهاز التنفسي، وأضافت أن الأمور بدأت فى التحسن، مع تواصل جهود السيطرة على عملية التسريب التى حدثت، إثر وقوع تفاعل كيميائى فى حاوية بميناء مانهايم.

وتستمر عمليات إطفاء الحاوية بالمياه وتبريدها، فى محاولة لتقليل الأبخرة المتصاعدة وكان مسؤولون قالوا فى وقت سابق إن السائل المتسرب يمكن أن يؤدى إلى إنتاج أبخرة سامة أو منهكة.

وطُلب من السكان في دائرة نصف قطرها 1300 متر من الموقع، فى حى مولوهافن بالمدينة، إبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة والبقاء في الداخل، ولم تذكر السلطات المعنية علناً طبيعة المادة التي تسربت، غير أن هناك تقارير تفيد بأن لها رائحة نفاذة.

ووفقًا للتحقيقات، فإنه يعتقد حدوث تحلل ذاتي لمادة الهايدروسالفايت كانت مخزنة في حوالي 200 برميل (وهو عامل مساعد يستخدم في صناعة النسيج بغرض التبييض)، نتج عنها إطلاق غاز ثاني أكسيد الكبريت وأملاح الكبريت الأخرى.