إصابة شخص فى مشاجرة مع آخرين بسبب خروج دخان كثيف من سيارته عليهم بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إصابة شخص بكدمات متفرقة بالجسم، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين طرف آخر، بسبب خروج دخان كثيف من عادم سيارة المصاب، حيث حدثت مشادة كلامية بينه وبين الطرف الآخر تطورت لمشاجرة تعدي خلال الطرف الثاني وآخرون على الأول وإحداث إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة القلج دائرة المركز.



على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة ومصاب بمنطقة القلج دائرة المركز، بين "ح ا م"، 52 سنة، صاحب شركة مقاولات، مصاب بكدمات بالوجه، وطرف ثان "م ن ع"، 21 سنة، فران، و"م ن ع"، 26 سنة، محاسب، و"ط ع ع"، 42 سنة، نجار، و"ر م م"، 39 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين ذات العنوان، وذلك بسبب خروج دخان كثيف من عادم سيارة الأول على الثاني فحدث بينهما مشادة كلامية تدخل على إثرها باقي الأشخاص لمناصرة الطرف الثاني والتعدي على الأول بالضرب وإحداث إصابته وتلفيات بالسيارة.



وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



