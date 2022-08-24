وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على "موقع فيسبوك"، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1924 دبابة و4243 مركبة مدرعة و1036 من النظم المدفعية و266 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و199 مروحية و15 سفينة و3160 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 99 وحدة من المعدات الخاصة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 مدنيين واصابة 10 آخرين جراء قصف أوكراني باستخدام أسلحة غربية على مركز مدينة دونيتسك.

وذكرت القناة أن القصف الأوكراني استهدف مبنى رئاسة الجمهورية وفندق إقامة الصحفيين، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنشأتين .



