اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:07 م
أكرم القصاص
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أمين عام "الناتو": سنستمر فى مساعدة أوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:00 م
أمين عام "الناتو": سنستمر فى مساعدة أوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة أمين عام حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينيس ستولتنبرغ
أ ش أ

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أكد أمين عام حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينيس ستولتنبرغ إن ضرورة استمرار مساعدة الغرب لأوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة.

وقال: إن "تقديم الدعم العسكري لكييف ليس بالمهمة السهلة، فالأمر يتطلب عملا شاقا، وأنا بصدد العمل مع قادة آخرين بالناتو في أوروبا وأمريكا الشمالية لتزويدنا بالدعم بشكل مستمر".


وذكر ستولتنبرغ - اليوم الأربعاء : أننا نشهد دعمًا غير مسبوق من حلفاء الناتو الأوروبيين وألمانيا وكندا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم لأوكرانيا.


وأضاف: "لقد شاركت بمنتدى منصة القرم للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وكانت رسالة جميع القادة الحاضرين واضحة بأنهم يقفوا متضامنين مع أوكرانيا وسيدعموها طالما كان ذلك ضروريًا".


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