أمين عام "الناتو": سنستمر فى مساعدة أوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة

أكد أمين عام حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينيس ستولتنبرغ إن ضرورة استمرار مساعدة الغرب لأوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة.
وقال: إن "تقديم الدعم العسكري لكييف ليس بالمهمة السهلة، فالأمر يتطلب عملا شاقا، وأنا بصدد العمل مع قادة آخرين بالناتو في أوروبا وأمريكا الشمالية لتزويدنا بالدعم بشكل مستمر".
وذكر ستولتنبرغ - اليوم الأربعاء : أننا نشهد دعمًا غير مسبوق من حلفاء الناتو الأوروبيين وألمانيا وكندا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم لأوكرانيا.
وأضاف: "لقد شاركت بمنتدى منصة القرم للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وكانت رسالة جميع القادة الحاضرين واضحة بأنهم يقفوا متضامنين مع أوكرانيا وسيدعموها طالما كان ذلك ضروريًا".
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