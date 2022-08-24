أمسيات شعرية وإعادة تدوير البلاستيك لدعم النشاط الصيفي بثقافة الأقصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، على مدار الـ24 ساعة الماضية وذلك من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإكتئاب" وأوضحت حياة عبد الرحيم أخصائي نفسي وباحث اكلينكي معنى الإكتئاب وأنواعه، وأسبابه وكيفية تشخيصه وعلاجه والوقاية منه.



وضمن فعاليات النشاط الصيفي نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة "أبيض وأسود" تنفيذ صفاء حسن قرشي، وورشة إعادة تدوير البلاستيك تنفيذ الشيماء محمد، وأعدت فقرة دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته صفاء الطاهر، وأعدت فقرة عرض مسرحي أداره أشرف أنور، ونفذت ورشة رسم "شخصية كرتونية" تنفيذ شيماء سعيد، وورشة كورس الرسم كيفية رسم مكعب نفذتها صفاء حسن قرشي، وورشة فنية بعنوان "كيفية عمل تابلوه بالصدف" تنفيذ منار سيد، وورشة فنية بعنوان "بلدنا" تنفيذ هبة محمد، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "النص المكتوب والنص المرئي"، حيث أوضح المخرج المسرحي محمود نجار أحمد رئيس قسم المواهب بالفرع، ما هو النص المرئي وما هي العلاقة بين النص المكتوب والنص المرئي، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي وألقى قصيدة بعنوان "أخبارك إيه".



فيما أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ياسر حسن أنشد "يارسول الله"، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني وألقى محمود بهيج قصيدة بعنوان "الشوق إلى المدينة"، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي حسن وألقى قصيدة بعنوان "نسيان"، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية للشاعر علي حسان وألقى قصيدة بعنوان "هيت لي"، وأعدت المكتبة أمسية شعرية بعنوان "صواني بسبوسة" شعر شوقي حجاب ألقتها وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "وكان يوما" تأليف إبراهيم أصلان سردتها وردة حسن، وأعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الحمار ودباغ الجلود" تأليف شوقي علي ألقتها إبتسام مغربي، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان "الغزال الطيب" ألقتها ولاء أحمد، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته أسماء محمد خليل.



النشاط الصيفي لدعم أطفال الأقصر



فعاليات ثقافية متنوعة لدعم أطفال الأقصر



قصور ثقافة الأقصر تعقد محاضرات وأمسيات شعرية



ورش لتعليم الأطفال الرسم والتلوين فى قصور الثقافة













