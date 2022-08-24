أخبار الاقتصاد اليوم.. 30% تخفيضات فى معارض أهلا مدارس هذا الموسم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في القطاع الاقتصادي، والتي نستعرضها في السطور التالية والتي منها أداء البورصة وبورصة الذهب.

30 % تخفيضا في معارض أهلا مدارس

أعلن محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ان الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة تقوم بتجهيز معرض أهلا مدارس بتخفيضات ستصل إلى أكثر من 30٪ من أسعار السوق تيسيرًا على المواطنيين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي للعمل على توفيراحتياجات المواطنيين والطلاب بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة وخدمة مميزة للمترددين على المعرض

وأكد إمبابى على العمل على تنفيذ توجيهات المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بالاهتمام بجودة ونوعية المنتجات المعروضة بمعرض اهلا مدارس بفيصل مشيدا بانفتاح الوزير على مجتمع الاعمال التجارى والصناعى، حيث أشار وزير الصناعة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال باعتباره شريك أساسي في وضع وتنفيذ رؤية الدولة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج.



توريد الأرز الجديد غداً أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، بدء توريد الأرز الشعير من المزارعين إلى وزارة التموين اعتبارا من غد الخميس 25 أغسطس الجارى ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600 لطن أرز الشعير رفيع الحبة و6850 جنيه للطن عريض الحبة، كما الوزارة حريصة على صرف مستحقات المزارعين أول بأول. حركة سوق الذهب العالمى ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 اغسطس 2022، حيث شهد استقرارا ملحوظا عقب ارتفاع أسعار الذهب بحوالى 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1075 جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 921 جنيها. عيار 21 يسجل 1075 جنيها. عيار 24 يسجل 1228 جنيها. الجنيه الذهب 8600 جنيه. تراجع مؤشرات البورصة المصرية أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.351 مليار جنيه. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12434 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة.

أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021.ومن أهم مؤشراتها بلـغ إجمالي كمية الصادرات 1761.0 ألـف قنطـار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) 2021 مقابل 874.0 ألف قنطـار متـرى (سبتمبر/ أغسطس) 2020 بنسبة زيادة قدرها 101.5٪ بنسبة زيادة كمية الإنتاج من القطن حيث بلغت 2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن عام 2020 .