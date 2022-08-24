اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:16 م
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود  طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء

-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجة مئوية.

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية مطروح والسلوم يومى الأربعاء والخميس.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24/8/2022 فى مصر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:00 ص

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية وفرص أمطار .. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:16 م

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23/8/2022 فى مصر

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:00 ص

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:05 م

حالة الطقس اليوم الاثنين 22/8/2022 فى مصر

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:00 ص

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس على مدار الأسبوع الجارى.. فيديو

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:11 ص

حالة الطقس اليوم الأحد 21/8/2022 فى مصر

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة