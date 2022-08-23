9.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال 6 أشهر

كتب هانى الحوتى

بلغ إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر 9.442 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2022 مقابل 6.223 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 51.7%، وبلغت استثمارات صناديق التأمين خلال شهر مايو وحده 1.720 مليار جنيه مقابل 1.064 مليار جنيه بنسبة نمو 61.7%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 وبلغت 27.8 مليار جنيه مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.1%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 10.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 10.76 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 0.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 16.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 22.6%.

وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 15%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.96 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 5.7%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 5.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 33.4%.