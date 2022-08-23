6 طرق للوقاية من أمراض القلب.. تعرف عليها

كتب - حسام الشقويرى

أمراض القلب هي القاتل الرئيسي لكل من الرجال والنساء في الولايات المتحدة، حيث تسبب حوالي 1 من كل 4 وفيات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). تشمل عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري، وكذلك استخدام التبغ، وفقًا لما نشره موقع everydayhealth

وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يولدون باستعداد وراثي للإصابة بأمراض القلب، فإن هذا لا يعني أنه أمر لا مفر منه، ويمكنك منع ظهور أمراض القلب بعدة طرق - ومنعها من التدهور إذا تم تشخيصك بمشكلة معينة في القلب، وفيما يلي بعض إستراتيجيات الوقاية من أمراض القلب.

1- احصل على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتناول عدد قليل من الوجبات الخالية من اللحوم كل أسبوع وزيادة كمية الألياف والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي، مثل الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والشعير والكينوا والأرز البني، والفول والعدس، والمكسرات والبذور والفواكه، وذلك لأن معظم الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول تأتي من اللحوم الحيوانية ومنتجات الألبان كاملة الدسم، و قد يساعد تناول المزيد من الأطعمة النباتية على خفض نسبة الكوليسترول لديك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

2 - انتبه لوزنك

يعد الوزن الزائد أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب، ويؤثر على غالبية الأمريكيين، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 74 % من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن، بما في ذلك ما يقرب من 43 % يعانون من السمنة، وعندما تفقد الوزن ، يبدأ كل شيء في تصحيح نفسه: ينخفض ​​ضغط الدم ، وينخفض ​​الجلوكوز، وترتفع مستويات الكوليسترول "الجيد".

3 - ممارسة الرياضة بانتظام

توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي أسبوعيًا، يمكن أن يؤدي الحفاظ على لياقتك إلى تحسين صحة قلبك بطرق لا تعد ولا تحصى ، مثل المساعدة في خفض ضغط الدم ، وإدارة وزنك ، وخفض الكوليسترول ، والتحكم في نسبة السكر في الدم ، وحتى تقليل التوتر.

4 – ارتداء عداد الخطى أو جهاز تتبع اللياقة البدنية

واحدة من أسهل الطرق وأكثرها ملاءمة للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب هي ببساطة ربط حذائك الرياضي والخروج في نزهة سريعة، يُعد المشي شكلًا جيدًا من النشاطات الهوائية المعتدلة، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل القلب مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم، تقول جوان لارسن آر دي، أخصائية تغذية "إذا كنت ترتدي عدادًا يحسب عدد الخطوات، فاستهدف 10000 خطوة يوميًا". هذا يعادل حوالي خمسة أميال ، حسب خطوتك.

5 - الحصول على نوم جيد

يرتبط قلة النوم بعدد من عوامل الخطر لأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والسكري، وفشل القلب، بالإضافة إلى اضطراب النوم الذي يسمى انقطاع النفس النومي، يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم من توقفات متعددة للتنفس أثناء النوم، مما يؤدي إلى انخفاض جودة النوم وانخفاض إمداد الدم بالأكسجين. عندما يحدث هذا، يفرز الجسم هرمونات التوتر، والتي بمرور الوقت يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6 - توقف عن التدخين

التدخين بحد ذاته عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، وعندما يقترن بعوامل الخطر الأخرى، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، فإنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.