5 علاجات طبيعية لعدوى الأذن.. منها البخار والغرغرة

كتب - حسام الشقويرى

عدوى الأذن ليست مؤلمة فحسب، بل يمكن أن تستغرق أيضًا من أسبوع إلى أسبوعين للشفاء التام، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، يوصى باتباع نهج الانتظار والترقب -أي بدون مضادات حيوية- للعديد من الأطفال والبالغين المصابين بالتهابات الأذن، ولا يعني وجود ألم في الأذن من التهاب الأذن دائمًا أنك بحاجة إلى مضادات حيوية، وذلك وفقًا لما نشره موقع everydayhealt

ويمكن تجربة هذه العلاجات الطبيعية

1 - الضغط الرطب

لعمل كمادة دافئة، انقع قطعة قماش في ماء دافئ، ثم اعصرها خارج الماء الزائد، وقم بطيها في شكل مستطيل، وضعها فوق أذنك، و يمكن أن يساعد الدفء والرطوبة في تخفيف احتقان أذنك، و يمكنك أيضًا استخدام الماء البارد لعمل كمادة باردة إذا كنت تعاني من الحمى.

2 - البخار

على غرار الحرارة الرطبة، يكون البخار فعالاً بشكل خاص في إزالة الاحتقان، جرب الاستحمام بالبخار أو استنشاق البخار من وعاء كبير من الماء.

3- الغرغرة بالمياه المالحة

نظرًا لأن ألم الأذن يمكن أن يكون مرتبطًا أحيانًا بالتهاب الحلق ، فإن الغرغرة بالماء المالح الدافئ يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض .

4 - الخل والكحول

قم بإعداد محلول من نصف خل ونصف كحول واستخدم قطارة لوضع السائل في قناة أذنك، (فقط تأكد من عدم وجود ثقب في طبلة الأذن وأنك تتوقف إذا شعرت بعدم الراحة) هذا المزيج مفيد أيضًا إذا كنت تستخدمه بعد الخروج من حمام السباحة.