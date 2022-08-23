3 مدارس جديدة فى الطور وطابا و4 مدارس مصرية يابانية بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المتابعة الدوري بقاعة اجتماعات الديوان العام بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري إدارات الديوان العام، ومديري مديريات الخدمات، وجاء ذلك لمتابعة المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها وكذا استعدادات المحافظة لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022، ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022.

واستهلت فعاليات الاجتماع بالسلام الجمهوري وبدأ المحافظ كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل القائمين علي كافة المشروعات من سواعد فتية قائلا " اللي بتشتغل بمنتهي القوة واخص بالشكر للقوات المسلحة المصرية والهيئة الهندسية خلال الفترة الماضية والجارية والعمل في ظروف استثنائية مع تحدي ارتفاع درجة الحرارة مؤكدا ان ما يتم غير مسبوق، وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها ومنها موقف ميناء الصيد بمدينة طور سيناء من خلال مديرية الاسكان والثروة السمكية .

وناقش محافظ جنوب سيناء الاستعدادات لإقامة معرض "أهلا مدارس" والتي تنظمه المحافظة ومديرية التموين ومديرية التربية والتعليم والغرفة التجارية كل عام ووجه المحافظ بإقامة عددا من المعارض علي مستوى مدن المحافظة المختلفة مع تحديد أماكن بكل مدينه ليكون مقرا ثابتا لإقامة المعرض بشكل دوري ومستمر واسعار مخفضة ليتسنى للمواطنين شراء مستلزماتهم الدراسية لأبنائهم .

واستمع محافظ جنوب سيناء، لموقف المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها وتدخل الخدمة العام الدراسي المقبل وأعلن مدير عام التربية والتعليم ومدير عام الأبنية التعليمية عن دخول 3 مدارس جديدة الخدمة بواقع مدرستين للتعليم الأساسي بمدينة طور سيناء وهما مدرستين بأحياء النصر والفيروز ومدرسة بمدينة طابا .

كما تم تحويل 3 مدارس للتعليم الفني الفني صناعي وزراعي لمدارس عسكرية ليصبح إجمالي عدد المدارس العسكرية 8 مدارس محافظة جنوب سيناء، وكذا مدرسة (المصرية اليابانية) لمدن دهب ورأس سدر ليصبح إجمالي المدارس المصرية اليابانية علي مستوى المحافظة 4 مدارس .

وناقش محافظ جنوب سيناء، موقف قرية رأس النقب بمدينة طابا من خلال مديري مديريات الخدمات ورئيس المدينة وكذا مناقشة مشروع التجمعات التنموية من خلال مجالس المدن وإدارة الاستثمار وعرض موقف استلام وتسليم التجمعات التنموية للمستحقين .

وتم استعراض مشروعات طور سيناء والتي شملت موقف رسومات اللاند سكيب للمنطقة المجاورة للمسرح الصيفي بطور سيناء حيث يشهد المسرح أعمال تطوير وكذا موقف محكي الجبيل ورصف طريق حمام موسى الي كمين الوادي وموقف خزان التكديس المياه بالوادي والجبيل وتوصيل المرافق لمنطقة ابني بيتك الجديدة وعرض موقف تنفيذ بئر وادي ميعر

وناقش المحافظ أهم مشروعات مدينة أبوزنيمة وهي استكمال تطوير شاطئ شاطئ المدينة وعرض موقف الكوبري الخاص بحماية الطريق الدولي.

أما مدينة أبورديس فتم مناقشة موقف حديقة المدينة وتطوير طريق الشاطئ وعرض موقف بحيرة بعبع لحماية المدينة من السيول وموقف الآبار الجاري تنفيذها بتمويل من مديرية التضامن، ومدينة دهب تم مناقشة موقف تنفيذ مسجد دهب الجديد ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من التنفيذ وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تم مناقشة موقف أزدواج الطريق لمنطقة العصله الجديد علي ان يتم البدء فورا في التنفيذ، كما تم استعراض موقف ممشي دهب طريق مبارك.



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء اجتماع المتابعة



محافظ جنوب سيناء أثناء اجتماع المتابعة الدوري



محافظ جنوب سيناء أثناء اجتماع المتابعة