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223.5 % ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للبحرين عام 2021

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:46 ص
223.5 % ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للبحرين عام 2021 حاويات تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين لتسجل 450.7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل  139.3 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 223.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من البحرين 466.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 261.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 78.2%.
 
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتصل إلى 917.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 401 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 128.7%.
 
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى البحرين خلال عام 2021:
 
1. كتب وصحف وصور  بقيمة 387.1 مليون دولار.
 
2. فواكه  بقيمة 9.3 مليون دولار.
 
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 9.1 مليون دولار.
 
4. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.3 مليون دولار.
 
5. خضر ونباتات بقيمة 6.2 مليون دولار.
 
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من البحرين خلال عام 2021:
 
1. خامات معادن بقيمة 296.4 مليون دولار.
 
2. ألمنيوم ومصنوعاته  بقيمة 129.2 مليون دولار.
 
3. حديد وصلب  بقيمة 21.8 مليون دولار.
 
4. لدائن ومصنوعاتها  بقيمة 4.1 مليون دولار.
 
5. نحاس ومصنوعاته بقيمة 3.7 مليون دولار.
 
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 104.1 مليون دولار خلال العام المالي   2020 / 2021 مقابل 127.7  مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 18.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل 1.8مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%.
 
وبلغت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر 160.4 مليون دولار خلال العام المالي  2020 /2021، مقابل 174.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020  بنسبة انخفاض قدرها 8.2%. 
 
وسجل عدد سكان مصر 103.8مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان البحرين 1.8 مليون نسمة عام 2022.
 
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة البحرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة  23.3 ألف مصري حتى نهاية 2021.

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