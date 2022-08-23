10 مهارات تكتسب بالالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط.. تعرف عليها

دمياط - فريق المحافظات

تنتظر كافة الأسر المصرية بدء العام الدراسي القادم، وذلك عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة، وبدء تسجيل الرغبات بمراحل التنسيق الأولى والثانية، وتأتي جامعة دمياط كواحدة من الجامعات التي احتلت مكانة كبيرة بين اهتمامات الطلاب وأسرهم، نظرا لما تتمتع به من تواجد مجموعة من الكليات الحديثة والتي تتيح فرص التعيين للطلبة المتفوقين.

ويعرض "اليوم السابع" في هذا التقرير أبرز المهارات التي تنتظرك إذا التحقت بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي داخل جامعة دمياط.

أولا : إعداد المتخصصين في الحاسبات والمعلومات المؤهلين بالأسس النظرية ومنهجيات التطبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية في تطوير تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتطبيقاتها في مختلف المجالات.

ثانيا : إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية في مجال الحاسبات والمعلومات وفي مقدمتها التي لها أثر مباشر على التنمية المتكاملة في المجتمع وانشاء وحدات ابحاث متخصصة في الفروع المختلفة للحاسبات والمعلومات.

ثالثا : تقديم الاستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التي تستخدم تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتهتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمه.

رابعا : تدريب الكوادر الفنية في قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات.

خامسا : نشر الوعي وتعميقه في المجتمع بهدف استخدام تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات في قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، ورفع كفاءة استخدامها.

سادسا : تنظيم المؤتمرات وعقد الاجتماعات العلمية بهدف الارتقاء بالمستوي التعليمي وتعميق المفهوم العلمي بين الكوادر المتخصصة.

سابعا : عقد الاتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي بهدف تبادل الآراء واجراء البحوث المتعلقة بتخصصات الحاسبات والمعلومات.

ثامنا: توفير وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمي في شتي مجالات التخصص.

المهارة التاسعة : مسايرة متطلبات سوق العمل وانظمة التعليم الجديدة والتي تعتمد بشكل كبير على تطبيقات الحاسب وتقنياته في التعليم وتحويل الطالب المعلم الى طالب متفاعل مع تكنولوجيا الحاسبات.

وأخيرا: فرصة كبيرة أمام الطلبة المتفوقين للتعيين داخل الجامعة حال تفوقهم وتحقيق الشروط المطلوبة والحفاظ على التقديرات طوال سنوات الدراسة.