وكالة الطاقة الذرية تتوقع إرسال فريق لمحطة زابوريجيا خلال الأيام المقبلة

كتب أحمد عرفة

توقعت الوكالة الدولة للطاقة الذرية إرسال فريق لمحطة زابوريجيا خلال الأيام المقبلة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت سلطات مقاطعة زابوريجيا الاستعداد لتقديم أدلة تثبت قصف المحطة النووية من قبل القوات الأوكرانية إلى الأمم المتحدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن فلاديمير روجوف عضو فى إدارة مقاطعة زابوريجيا، قوله: إن سلطات زابوروجيا، جمعت كافة الأدلة على قصف قوات كييف للمحطة وهى مستعدة لتقديم شظايا وأجزاء قذائف وصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على المحطة.

وأشار إلى ضرورة أن يعلم العالم بأسره عن تورط نظام كييف فى قصف المحطة النووية، مضيفا أن قوات كييف تستخدم في قصف المحطة النووية المدفعية الثقيلة الأمريكية والبريطانية.