وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية فى زيارة لوكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية

زار وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ، وكالة الفضاء المصرية وكان فى استقبالهم الدكتور هشام العسكرى نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضمن الوفد المهندس صلاح حامد أمين النقابة ، الدكتور حسن لطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، المهندس وليد ماضى، رئيس لجنة الرحلات وعدد من أعضاء اللجنة الاجتماعية و الثقافية بالنقابة.

فى البداية أثنى الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية على المجهودات المقامة فى وكالة الفضاء المصرية والمشروعات الهامة التى تعمل عليها بسواعد مصرية خالصة لخدمة العلم والوطن.

واأكد أن مصر بتشهد تقدم كبير وملحوظ فى كافة المجالات ووكالة الفضاء المصرية أحد أهم الانجازات للدولة المصرية المتواجدة فى عاصمتها الجديدة.

ورحب الدكتور هشام العسكرى بوفد نقابة المهندسين بالإسكندرية مؤكدا على دور المهندسين فى بناء وكالة الفضاء المصرية منذ اليوم الأول لتأسيس الفكرة حتى خرجت للنور.

واتفق الطرفين علي البدء في إجراءات التعاون المشترك في التعريف بالوكالة و وضع آلية تعاون مشتركة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وأهدى "سعودى" درع نقابة المهندسين بالإسكندرية للدكتور هشام العسكرى نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية كما تم إهداء درع الوكالة لوفد نقابة المهندسين والتقاط الصور التذكارية.

كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل وكالة الفضاء المصرية تضمن المعامل والقاعات أعقبها محاضرة تعريفية للمشروعات التى تعمل عليها وكالة الفضاء المصرية وخططها المستقبلية في ذلك المجال الحيوي مع العصر الرقمي وأدواته.