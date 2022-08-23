وفاة طفل برازيلى بعد انتشاله من بئر عمقه 6 أمتار قضى داخله 18 ساعة

فاطمة شوقى

أنقذت سلطات ولاية ميناس جيرايس البرازيلية طفلا يبلغ من العمر ثمان سنوات بعد سقوطه في بئر بعمق حوالي ستة أمتار في منطقة ريفية بالولاية بعد أن قضي 18 ساعة ، ولكنه توفى بعد إنقاذه .

وأشارت صحيفة فولها دي ساو باولو إلي أن الطفل يدعي بيدرو أوجوستو فيريرا الفيس، تم إنقاذه على قيد الحياة وتمكن من تلقي الاسعافات الأولية في مكان الحادث ، لكنه لم ينجو وتوفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.

وقال قائد عملية الإنقاذ المقدم تياجو لاسيردا دوارتي : "في الوقت الذي أخرجناه فيه من البئر ، كان الطفل يعاني بالفعل من انخفاض في مستوى وعيه وتوقف في القلب والجهاز التنفسي".

واضاف دوارتي، الذي قاد عملية الإنقاذ، أنه كان لدى الجميع توقعات بإنقاذ حياة الطفل ، بعد الجهود الكبيرة التى قام بها رجال الطوارئ، ورغم ذلك فإن الطفل توفي فور إخراجه.

وفقًا لعائلة الطفل، فإنه كان يلعب مع اطفال آخرين وسقط بطريق الخطأ في حفرة في موقع بناء في مكب نفايات قديم يشبه البئر بالقرب من منزله.