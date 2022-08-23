وزير قطاع الأعمال العام يوجه بالاهتمام بالبحث العلمى واتباع أساليب تسويق حديثة

في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مع الشركات القابضة التابعة للوزارة، التقى الوزير مع الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور جمال عوض العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار بالشركة القابضة.

وقدم الدكتور أشرف الخولي بحسب بيان الوزارة اليوم، عرضًا حول محفظة الشركات التابعة ومنتجاتها من المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية والخامات الدوائية، والحصة التي تستحوذ عليها في سوق الدواء المحلي وموقف الصادرات، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات العالمية بتصنيع بعض منتجاتها على خطوط إنتاج الشركات التابعة.

وشمل العرض الموقف التنفيذي لمشروع GMP في شركات الدواء الإنتاجية التابعة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، وآخر التطورات بالنسبة لمشروع إنتاج بعض المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة بالتعاون مع شريك محلي من القطاع الخاص ومستثمر أجنبي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير محمود عصمت أن صناعة الأدوية تمثل أحد القطاعات الصناعية الحيوية والمهمة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الدراسات والبحوث العلمية لمواكبة التطور في هذه الصناعة عالميًا، وتنويع المزيج الإنتاجي لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة وذات طلب مرتفع، مع اتباع أساليب بيع وتسويق حديثة للمنتجات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للشركات سواء الإنتاجية أو العقارية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.