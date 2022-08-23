اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يوجه بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:33 م
وزير التنمية المحلية يوجه بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدد من المحافظين بمقر الوزارة بالدقى وهم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية . 
 
وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للمحافظين لحرصهم على التواصل الدائم معه للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مرورى الأسبوع الماضى حتى تماثله للشفاء تماماً. 
 
كما شهدت اللقاءات تناول واستعراض عدد من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة لمواطنى مختلف محافظات الجمهورية. 
 
 وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين لمعدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية " حياة كريمة " وزراعة 100 مليون شجرة " وغيرها من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات بالدولة لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة.
 
وخلال اللقاءات أعرب المحافظين عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح لوزير التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة والتعاون والتنسيق بصورة مستمرة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بما يحقق صالح المواطن والوطن.
 
 

وزير التنمية المحلية

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المحافظات

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