اليوم السابع
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وزير التعليم العالي يفتتح المعهد العالى للعلوم الصحية ومعهد التمريض ببنى سويف

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:04 م
وزير التعليم العالي يفتتح المعهد العالى للعلوم الصحية ومعهد التمريض ببنى سويف افتتاح المعهد العالى للعلوم الصحية ومعهد التمريض ببنى سويف
كتب محمد صبحى

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افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية والمعهد التكنولوجي للتمريض، بمجمع المعاهد العليا ببني سويف، بحضور د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ود. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ود. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ود. هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، ونادر نسيم رئيس مجلس إدارة مجمع المعاهد العليا ببني سويف، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات محافظة بني سويف.

وخلال فعاليات الافتتاح، أشاد الوزير بمستوى التجهيزات الفنية والعملية داخل المعاهد، مشيرًا إلى أنها تمثل إضافة للبنية التعليمية المتميزة لمحافظة بني سويف.

ومن جانبه، أكد النائب نادر نسيم أهمية المعاهد التي افتتحها وزير التعليم العالي؛ لإسهامها في تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا، مؤكدًا اهتمام الدولة بالتعليم الفني وبقطاع المعاهد العليا كأحد مصادر إعداد الكوادر؛ لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في تخصصات التمريض والعلوم الصحية.

 

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن المعهد التكنولوجي للتمريض بمجمع المعاهد العليا ببني سويف يضم أربعة معامل فنية متخصصة لتدريب الطلاب على الرعاية الصحية الدقيقة في مجالات الطواريء والحوادث إلى جانب تمريض الأطفال حديثي الولادة، كما يوفر للطلاب التدريب داخل المستشفيات الجامعية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن المعهد التكنولوجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية يضم ثلاث شعب، وهى: شعبة تقنية المختبرات الطبية، وشعبة البصريات وعلوم الرؤي، وشعبة تكنولوجيا الاستعاضة الصناعية للأسنان.

زيارة الوزير
وزير التعليم العالي يفتتح المعهد العالى للعلوم الصحية

 

جانب من الزيارة
افتتاح المعهد العالى للعلوم الصحية ومعهد التمريض ببنى سويف

 

جانب من زيارة الوزير
جانب من زيارة وزير التعليم العالى فى افتتاح المعهد العالى للعلوم الصحية ومعهد التمريض ببنى سويف

 

 


التعليم العالى

وزير التعليم العالى

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العلوم الصحية



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