وزير التعليم العالى يتفقد مشروع إنشاء جامعة بنى سويف الأهلية ويشيد بمعدلات التنفيذ

وتم تفقد سير العمل بالمشروع المقام على مساحة 39 فدانا داخل مجمع الــ 330 فدان ، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 13 مبنى وتضم كليات: الطب البشري، العلاج الطبيعي، الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، العلوم الإدارية الرقمية، اللغات والعلوم الإنسانية، كلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، كلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة ومراكز خدمية ومناطق ترفيهية وإدارية وسكنية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ،وذلك وفق تصميم موحد يتسم بالمرونة وصلاحيتها لكافة التخصصات والأغراض العلمية.

كما تم الاستماع لموجز عن الموقف التنفيذي والبرامج والمناهج التعليمية المقرر دراستها، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي التكلفة تقدر بنحو مليار و946 مليون جنيه، حيث تقدم الجامعة في مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة بواقع 30 برنامجًا في تخصصات الصيدلة "فارم دي"، الطب والجراحة العامة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الإلكترونيات واتصالات الفضاء، الطاقة الجديدة والمستدامة، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، برنامج الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني.

كما يضاف إلى ذلك علوم المواد وتكنولوجيا النانو، جيولوجيا البترول والتعدين، الكيمياء الحيوية، العلوم والهندسة الضوئية، الكيمياء التطبيقية، الصحافة الرقمية والتليفزيونية الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، برنامج المحاسبة باللغة الإنجليزية، المحاسبة والتمويل الدولي، ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، تصميم وفنون الوسائط الرقمية، السياسة والاقتصاد، التنمية المستدامة والسكان، علم النفس التطبيقي، المساحة والخرائط ونظم المعلومات، برنامج اللغة العربية وتقنياتها الحاسوبية، وبرامج اللغات وآدابها من الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والروسية.

من جهته، أكد محافظ بني سويف أن إنشاء الجامعة الأهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية، وهو ما يعكس توجه الدولة تحت قيادة الرئيس عد الفتاح السيسي نحو تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات، معربا عن سعادته بأن تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة التي ستضاف إلى ميزاتها النسبية العديد من المجالات، مشيراً إلى أهمية المشروع على الصعيد العلمي بإتاحة تخصصات علمية تواكب التطور وتلبى احتياجات سوق العمل.

وخلال الزيارة أكد الدكتور منصور أن جامعة بني سويف تعد من أوائل الجامعات التي تمت لها الموافقة على إنشاء الجامعة الأهلية نظراً لتميزها بوجود عدد من الكليات الفريدة من نوعها، ما دفع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لإصدار توصية بضرورة تكرار تلك الكليات في مختلف الجامعات المصرية، فالجامعة الأهلية لا تبغي الربح وتهدف لإنشاء كليات وبرامج بينية غير نمطية منتقاة بحيث تتماشي مع طبيعة المجتمع السويفي بثرواته الزراعية والصناعية لتخريج جيل قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن الجامعة خصصت مساحة 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.



وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة بنى سويف الأهلية سوف تحدث نقلة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي داخل المحافظة، مؤكداً أنه على الجانب الأكاديمي تم تنظيم فريق عمل من كل الكليات يضم الأساتذة في كافة التخصصات، بمايشمل أعضاء هيئة التدريس والعمداء وخاصة العمداء أصحاب الكليات ذات التخصصات القريبة من بعضها مثل كليات العلوم (علوم الأرض، وعلوم الملاحة، والعلوم الطبية) وكلية الطب البيطري وكلية الزراعة لإنشاء برامج مميزة داخل الجامعة الأهلية تجمع بين هذه التخصصات.