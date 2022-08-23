اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:00 م
أكرم القصاص
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داخل المنطقة التكنولوجية..

وزير التعليم العالى ومحافظ بنى سويف يتفقدان وحدة السيليكون ضمن توسعات الجامعة التكنولوجية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:22 م
وزير التعليم العالى ومحافظ بنى سويف يتفقدان وحدة السيليكون ضمن توسعات الجامعة التكنولوجية وزير التعليم العالى ومحافظ ورئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، التوسعات الجديدة للجامعة بواحة السيليكون بمقر المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بني سويف ، وذلك في حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، البروفيسور تشوي رئيس المشروع المصري الكوري لإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

 حيث تفقد الوزير و المحافظ التوسعات الجديدة  التي تتم وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية في التجهيزات لتقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالجامعة، حيث تشمل التوسعات الجديدة فصول دراسية ومدرجات ومعامل، بالإضافة إلى مساحات للورش والتدريب، وذلك ضمن خطة وسعى الجامعة لإحداث طفرة تعليمية بالتزامن مع التوسعات التي ستشهدها الجامعة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم،

 واستمع الوزير المحافظ لعرض موجز عن خطة وسير العمل بالتوسعات الجديدة التي  تستهدف إعادة توزيع برامج الجامعة، حيث إن التوسعات بمقرات الجامعة في واحة السيليكون ببني سويف تضم برنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج تكنولوجيا السيارات بالإضافة إلى التنوع في استحداث برامج دراسية جديدة بالتعاون مع الجانب الكوري مثل برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية وبرنامج تكنولوجيا الإلكترونيات والتحكم. وذلك مما يسهم في زيادة تشجيع الطلاب في الالتحاق بالجامعة ومن ثم مجالات تدريب أكبر للطلاب إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة وخلق وظائف جديدة.

يذكر أن التوسعات الجديدة لجامعة بني سويف التكنولوجية تأتي بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة واحات السيليكون، وقد تصل مساحات الجامعة البنائية من خلال هذه التوسعات ما يقرب من 165% بالنسبة للمساحة الحالية.

وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يتفقدان وحدة السيليكون ضمن توسعات الجامعة التكنولوجية
وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يتفقدان وحدة السيليكون ضمن توسعات الجامعة التكنولوجية

 

وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يتفقدان وحدة السيليكون
وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يتفقدان وحدة السيليكون

 


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